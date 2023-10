Tilo Spanhel

Tilo Spanhel - Korrespondent im ARD-Studio Kairo SWR

Tilo Spanhel ist seit Sommer letzten Jahres ARD Korrespondent in Kairo. Sein Schwerpunkt ist die Radio-Berichterstattung, er hat aber auch viel Erfahrung mit Social-Media und möchte diesen Ausspielweg mehr in den Fokus rücken. Der Nahe und Mittlere Osten bietet sich dafür besonders an, denn der Anteil junger Menschen ist hier besonders hoch – viele Themen spielen vor allem auf Social-Media. Das erste Mal war Spanhel 2010 für längere Zeit in Ägypten – kurz bevor der sogenannte Arabische Frühling über die Region hereinbrach. Fasziniert von den Ereignissen studierte er Islamwissenschaft und schloss seinen Master an der FU Berlin ab. Er beschäftigte sich ausführlich mit der Geschichte des Nahen und Mittleren Ostens, lernte auch Arabisch und Persisch. Nach seinem Master ging Tilo Spanhel, der von der Küste kommt, zum SWR nach Süddeutschland. Seinen ersten Abstecher ins ARD Studio Kairo machte er schon während des Volontariats. Danach zog es ihn regelmäßig im Rahmen von Korrespondenten-Vertretungen nach Ägypten. Durch ein IJP-Stipendium konnte er für ein paar Monate bei „Mada Masr“ arbeiten, einer der letzten unabhängigen Redaktionen in dem Land am Nil.