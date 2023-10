Kathrin Hondl

Für Kathrin Hondl gibt es keinen interessanteren Arbeitsort als die Schweiz: Globale Krisendiplomatie bei der UNO in Genf, der Niedergang der Traditionsbank Credit Suisse, rasant schmelzende Gletscher in den Schweizer Alpen, hitzige Diskussionen über die traditionelle Neutralität des kleinen Landes, während der russische Angriff auf die Ukraine die ganze Welt herausfordert … Seit September 2021 berichtet Kathrin Hondl als Schweiz- und UNO-Korrespondentin im ARD Studio Genf über das kleine Land und die große Welt im Krisenmodus. Kathrin Hondl studierte Romanistik, Germanistik und Politikwissenschaft in Köln und Paris. Es folgten mehrere Jahre als freie Journalistin in Paris, eine tri-mediale Ausbildung zur Redakteurin beim SWR und Stationen als Moderatorin, Reporterin und Redakteurin bei SWR2 und Deutschlandfunk, sowie regelmäßige Einsätze als Frankreichkorrespondentin im ARD Studio Paris.