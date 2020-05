Thomas Bormann ist ARD-Korrespondent in Athen, wo die sechswöchige Ausgangssperre gerade zu Ende gegangen ist. Wie nun die Vorbereitungen für die Sommersaison laufen, zeigt er in seinem Video.

Noch nie war es so schwer, die „schönsten Wochen im Jahr“ zu planen. Reiseziele innerhalb Deutschlands liegen Corona bedingt klar im Trend. Aber vielleicht können auch Urlaubspläne für Ziele in Europa wieder aus dem Papierkorb geholt werden. Thomas Bormann ist ARD-Korrespondent in Athen, wo die sechswöchige Ausgangssperre gerade zu Ende gegangen ist. Die Sonnenschirme am beliebten Strand von Glyfada, einem Vorort von Athen, stehen bereits im neuen doppelten Sicherheitsabstand. Wie viele Meter das in Corona-Zeiten sind und wie sonst die Saison-Vorbereitungen laufen, zeigt sein Video.