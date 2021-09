Ohne feste Sendezeiten und ausschließlich mit Inhalten fürs Netz ging funk am 1. Oktober 2016 an den Start. Damals eine echte Neuheit. Inzwischen ist funk nicht nur ein super innovatives Content-Netzwerk, sondern auch bestens etabliert in der Zielgruppe. Damit das auch so bleibt, sind vor allem drei Faktoren entscheidend. Stefan Spiegel, Head of Content bei funk, erklärt im Video, was den Erfolg des Angebots ausmacht – inklusive Plädoyer fürs Experimentieren und Scheitern. Nebenbei gibt’s einen Einblick in die funk-Location mit phänomenalem Ausblick über die Mainzer Innenstadt.