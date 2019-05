Was meinen Sie?

Der Valentinstag verdankt seinem Namen dem heiligen Sankt Valentin. Der Bischof lebte im 3. Jahrhundert und hat der Legende nach Paare nach christlicher Tradition getraut, obwohl das im römischen Reich verboten war - und wurde dafür an eben jenem Tag hingerichtet, an dem sich heute vielerorts Verliebte in seinem Namen kleine Aufmerksamkeiten machen.