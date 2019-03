Gideon Fell, gespielt von Matthias Habich, der unter anderem in den Filmen "Der Untergang" oder "Ein halbes Leben" mitspielte, muss einen Fall lösen, der es in sich hat. Ein Mann erhält eines Nachts einen Telefonanruf - aus dem Reich der Toten! Eine mysteriöse Affäre, in der eine treulos verlassene und früh verstorbene junge Frau versucht, ihren einstigen Freund und Liebhaber zu sich ins Grab zu rufen...