Top Qualität trotz Negativ-Rekord So gut wird der Moselwein, Jahrgang 2017

Mit einer geschätzten Menge von rund 600.000 Hektolitern liege die Erntemenge um ein Drittel niedriger als in einem normalen Jahr, sagte der Vorsitzende des Vereins Moselwein und Mosel-Weinbaupräsident Rolf Haxel am Freitag in Kanzem (Kreis Trier-Saarburg). Im Vergleich zum Vorjahr haben die Winzer an Mosel, Ruwer und Saar rund 150 000 Hektoliter weniger im Keller (minus 25 Prozent).