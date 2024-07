Wolfgang Amadeus Mozart: „La Clemenza di Tito“

Oper in 2 Akten

Tito: Bernard Richter

Vitellia: Tara Erraught

Sesto: Michèle Losier

Servilia: Katharina Konradi

Annio: Kangmin Justin Kim

Publio: Han Kim

Chor der Hamburgischen Staatsoper

Philharmonisches Staatsorchester Hamburg

Leitung: Adam Fischer

(Aufführung vom 28. April 2024 in der Staatsoper Hamburg)

In einer chaotischen Welt versucht Kaiser Titus mit Milde zu regieren, obwohl auf ihn ein Attentat verübt werden soll. Ausgerechnet sein Freund Sesto ist in das Komplott verstrickt, angestiftet von Vitellia, die die Macht an sich reißen will. Als Titus von dem Verrat erfährt, stößt er an seine Grenzen: "Wenn für die Herrschaft ein strenges Herz vonnöten ist, nehmt mir die Herrschaft oder gebt mir ein anderes Herz." An der Staatsoper Hamburg ist Mozarts Kaiseroper in einer Neuproduktion der Regisseurin Jetske Mijnssen zu sehen. Und die zeigt, dass alle drei Figuren Milde aber auch monströse Abgründe in sich finden. Am Pult steht der Mozart-Experte Adam Fischer.