Wolfgang Amadeus Mozart: "Die Zauberflöte"

Tamino: Julian Prégardien

Pamina: Slávka Zámečníková

Königin der Nacht: Serena Sáenz

Sarastro: Georg Zeppenfeld

Papageno: Ludwig Mittelhammer

Papagena: Ilia Staple

Monostatos: Matthäus Schmidlechner

Sprecher: Jochen Schmeckenbecher

Chor und Orchester der Wiener Staatsoper

Leitung: Bertrand de Billy

(Aufnahme vom 1. Februar 2025 in der Staatsoper Wien)

Was im September 1791 in einem Wiener Vorstadttheater begann, wurde zur vielleicht größten Erfolgsgeschichte der Oper überhaupt. Emanuel Schikaneder und das Musikgenie Mozart schufen ein Spektakel, das irgendwie alle bediente und glücklich machte. "Die Zauberflöte zeigt eine faszinierende symbolische Reise durch das Leben - in einer magischen Welt, in der die Grenzen zwischen Realität und Illusion verschwimmen", meint Regisseurin Barbora Horáková zu ihrer ersten Inszenierung an der Staatsoper. Und Dirigent Franz Welser-Möst ergänzt: "Nicht ohne Grund ist das Stück eine der meistgespielten Opern. Es geht um etwas nach wie vor Gültiges: die Versöhnung von Gegensätzen, die Sehnsucht nach Harmonie".