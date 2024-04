Musikliste:

1.

Avocado

John Ambrose



2.

Rocks of time

Laura Veirs



3.

Kids (Against the machine)

Noga Erez



4.

Barefoot Lady

Matthis Pascaud & Hugh Coltman



5.

Tu credi che

Marco Castello



6.

Again

Ghost Funk Orchestra



7.

All of your life

Shirley Nanette