Musikliste:

1.

Not your thing

Say Yes Dog



2.

True love

Thee Marloes



3.

Il m'a vue nue

Cécile McLorin Salvant



4.

Heroine

Ameli in the Woods



5.

Atomized

Andrew Bird



6.

Paradiso

Erlend ye & La Comitiva



7.

Mahal

Glass Beams