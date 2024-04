Musikliste:

1.

Gets me down

Jessie Monk



2.

Manchmal musst du dich zum Trocknen in den Wind hängen

Helgen



3.

Dream 7

Marion & Sobo Band



4.

Look beyond the sun

Web Web x Max Herre



5.

Cuovgga áirras

Mari Boine



6.

Old country

Viktoria Tolstoy