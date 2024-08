Musikliste:



1.

You wanna

Eva Jagun



2.

On the road again

Willie Nelson



3.

Katharsis

Fjarill



4.

Easy listeners

Bart Davenport



5.

Ha'ahava

Avishai Cohen



6.

Texas sun

Khruangbin & Leon Bridges



7.

Doussou koun

Mariam Koné



8.

Buenos Aires

Madonna