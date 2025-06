IT-Sicherheit

Deutsche Hacking- Meisterschaften in Heilbronn

Von Catharin Freudenberger



Wissenschaftlicher Austausch

Bundespräsident spricht in Japan über Zusammenarbeit in der Forschung

Von Steffen Wurzel



Trinkwasser-Ressourcen

Grundwasser-Stress - Woher er kommt und was er bedeutet

Christoph König im Gespräch mit Janina Schreiber, SWR-Umweltredaktion.



Krebsdiagnostik

KI-Modell erkennt 170 Tumor-Arten

Von Nina Kunze



Insekten

Motten orientieren sich am Nachthimmel

Von Veronika Simon



Meldungsblock

Soldat oder Clown - was eine römische Riesenlatsche in England verrät



Musikliste:



1.

Vultures

Alfie Templeman



2.

Squeeze

Maya Delilah



3.

Dumb feeling

Mei Semones



4.

Cancer

Nicolas Michaux



5.

Somaw

Fatoumata Diawara feat. Angie Stone



6.

I'm gonna be a has-been

Assaf Levitin



7.

Glem ikkje

Kari Bremnes