Unsere Themen:

Umwelt

Nordsee und Ostsee: Alte Munition im Meer wird zur Umweltgefahr

Von Frank Grotelüschen





Klima

Stuttgart und Mainz: So würde eine KI betonierte Plätze umgestalten

Von Janina Schreiber





Sprache

Latein-Projekt: Pforzheimer Schüler entschlüsseln Reuchlin-Text

Stefan Troendle im Gespräch mit Julius Birk, ehemaliger Schüler am Reuchlin-Gymnasium Pforzheim und Mitglied der Latein-Projektgruppe.





Medizin

Wie geht gesundes Altern? Leopoldina schlägt Umdenken in der Medizin vor

Von Veronika Simon





Kriminologie

True Crime aus dem Mittelalter: Cambridge-Professor löst 700 Jahre alten Fall

Von Franziska Hoppen

Latein als Schulfach – Das Potenzial der alten Sprache



Musikliste:





1.

Que tot et vagi bé

Txarango



2.

Weg

Ami Warning



3.

When you lose someone

The Dip



4.

Odi et amo

Eléonor



5.

It's only a love song

C Duncan



6.

Join the club

Moka Efti Orchestra feat. Severija



7.

Con le mie mani

Canzoniere Grecanico Salentino