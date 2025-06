Unsere Themen:

Physiologie

Hitze: Wann ist heiß zu heiß und was passiert im Körper?

Anja Braun





Onkologie

Unterschätzter Job: Pathologie in der Krebsmedizin

Annegret Faber





Luftfahrt

Stichwort: Flugzeuglandeklappen als Auftriebshilfe

Stefan Troendle





Meeresforschung

Ozeankonferenz in Nizza: Was hat die Konferenz erreicht?

Martin Gramlich im Gespräch mit Prof. Hans-Otto Pörtner, Physiologe und Meeresbiologe am Alfred-Wegener-Institut





Medizin

Weltblutspendetag: Japan entwickelt universelles Kunstblut

Thorsten Iffland





Rubrik: Meldungen der Woche





