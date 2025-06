Unsere Themen:

Meeresschutz

Weckruf bei Ozeankonferenz in Nizza zur Reduktion von Plastik

Von Carolin Dylla





Klimawandel

10 Jahre Nationalpark Hunsrück-Hochwald: So hat der Borkenkäfer geholfen

Von Janina Schreiber





Psychologie

Durch digitale Spiele mehr über psychische Erkrankungen lernen

Martin Gramlich im Gespräch mit dem Kölner Medienpsychologen Dr. Marco Rüth





Virologie

Antwort auf Antibiotika-Resistenz: Phagen-Therapie am Wendepunkt

Von Frank Wittig





KI berechnet Sterbewahrscheinlichkeit

Von Pascal Kiss







