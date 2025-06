Unsere Themen:

Raumfahrt

Private Raumsonde Hakuto R aus Japan soll heute auf dem Mond landen

Christine Langer im Gespräch mit Uwe Gradwohl, ARD-Wissenschaftsredaktion





Biochemie

Atlas der Transportproteine - Logistik der Zelle entschlüsselt

Veronika Simon





Afrikawissenschaften

Porträt Afrika-Exzellenz-Cluster der Universität Bayreuth

Philip Artelt





Arzneimittel

Wichtigem Diabetes Typ 2-Medikament droht das Aus

Sophie Kuhlmann





Wissenschaft

Der "Gollum-Effekt" gefährdet Forschung

Annette Kolb





