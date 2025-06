Unsere Themen:

Gesundheit

Hitzeaktionstag: Wie Hitzeschutzpläne die Gesundheit der Menschen schützen können

Von Renate Ell





Klima

Hurrikans: So verändert der Klimawandel tropische Wirbelstürme

Christine Langer im Gespräch mit Prof. Andreas Fink, Institut für Meteorologie und Klimaforschung am Karlsruher Institut für Technologie





Klima

Studie: Warum Männer mehr CO2 ausstoßen

Von Sabeth Kalthoff





Energiewende

Studie: Wie Populisten das Heizungsgesetz behinderten

Von Jenny von Sperber





Gesundheit

Scharfes Essen hilft beim Abnehmen

Von Susi Weichselbaumer





Ernährung

Ausgerechnet in Chilis! - Forschungsteam findet Wirkstoff gegen Schärfegefühl

Von Julia Nestlen







Musikliste:



1.

Broken hearted blue

Jenny Don't & The Spurs





2.

Azzaman

Imarhan





3.

Move on

Holler my Dear





4.

Bonnie Michelle

The Last Hurrah!!





5.

Ade

Lina Maly & Moritz Krämer





6.

I got love

Bobby Oroza