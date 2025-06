Unsere Themen:

Archäologie

Mammutzahn bei SuedLink-Bau: So helfen Großbaustellen der Archäologie

Christine Langer im Gespräch mit Dr. René Wollenweber, Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg





Medizin

Hautkrebs-Screening - Einfacher, schneller und besser?

Von Jan Kerckhoff





Psychologie

Hunde statt Kinder - so beeinflussen die Tiere unsere Familienplanung

Von Anja Braun





Energiewende

Modellprojekt: Heizen und Kühlen mit Grundwasser

Von Annegret Faber





Klimawandel

Klapperstorch und Klima - Deshalb nutzt die Wärme den Zugvögeln

Von Florian Zinner

Musikliste:

1.

Kettenkarussell

Dota





2.

Villa Sacchetti

Beirut





3.

Hey you

Katy J Pearson





4.

Love's a tailor

The Magic Lantern





5.

Meet me halfway

Dekel





6.

Curtis (do you wanna be a star?)

Nathan Johnston & The Angels Of Libra