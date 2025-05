Unsere Themen:

Klimawandel

WMO-Bericht: Es bleibt heiß in den kommenden fünf Jahren

Von Yasmin Appelhans





Klimaschutz

Uni Stuttgart: Umweltfreundlicher Bio-Beton aus menschlichem Urin

Von Janina Schreiber





Gesundheit

Tag der Frauengesundheit: Wie Gelenkschmerzen und Wechseljahre zusammenhängen

Von Lena Bodewein





Medizin

Parkinson: Ultraschall-Behandlung kann sofort gegen Zittern helfen

Stefan Troendle im Gespräch mit Prof. Volker Arnd Coenen, Universitätsklinikum Freiburg





Internet

Pilotstudie zu frauenfeindlichen Netzwerken und digitaler Gewalt

Von Anja Braun





Pflanzenschutz

Jugend forscht: Pflanzenretter aus dem Kompost

Von Sabeth Kalthoff und Veronika Simon





Musikliste:



1.

Green eyes

Arlo Parks





2.

Hello!

Martin Luke Brown





3.

When we believed

Alela Diane





4.

Small wins

Dekker





5.

Wompoo

Charlie Needs Braces



6.

Simé love

Dowdelin



7.

Dilmano, dilbero

Balkanova