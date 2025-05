Unsere Themen:

Invasive Arten

Was wir gegen die Asiatische Hornisse tun können

Martin Gramlich im Gespräch mit Dr. Carolin Rein, Landesanstalt für Bienenkunde an der Universität Hohenheim.





Forschung

Was bedeutet die Entscheidung über Exzellenzcluster für die Unis?

Anja Braun





Erneuerbare Energie

Großstädte in Deutschland kommen beim Photovoltaik-Ausbau voran

Martin Gramlich im Gespräch mit Dominik Bartoschek, SWR-Umweltredaktion.





Umwelt

Ist Pinguin-Kot gut für das Klima?

David Beck





Rubrik: Meldungen der Woche





Musikliste:



1.

Pale blue eyes

Lucy Rose



2.

Külluse manifesteerimine

Meisterjaan



3.

The star

Nice Biskuit



4.

Chercher la chaleur

The Loire Valley Calypsos



5.

Put yourself on a pedestal

Dr. Reknaw



6.

Slow dance

Clairo



7.

Pyramids

Jamila & The Other Heroes