Unsere Themen:

Geologie

Drohender Bergsturz im Wallis in der Schweiz

Kathrin Hondl





Insekten

Welt-Bienen-Tag: Brachflächen in der Stadt oft Lebensraum für Wildbienen

Margareta Holzreiter





Insekten

Welt-Bienen-Tag: Liebeserklärung an die Wildbienen

Dominik Bartoschek





Wissenschaft

Science Slam meets Podcast "Fakt ab!" - jetzt abstimmen

Martin Gramlich im Gespräch mit Charlotte Grieser, Host beim Podcast "Fakt ab - eine Woche Wissenschaft".





Gesellschaft

Studie "Jugend in Deutschland": Familie, Gesundheit und Sicherheit für Jugendliche am wichtigsten

Armin Himmelrath





Verhaltensbiologie

Affen verschleppen Affenbabys - aus Langeweile?

Frank Wittig





Technik

Risikofaktor Lithium-Ionen-Akku - Brandgefahr in Flugzeugen?

Jan Kerckhoff





Musikliste:





1.

Witches

Alice Phoebe Lou





2.

Meinen die uns

Zartmann





3.

Touche

O'O





4.

Tu credi che

Marco Castello & Tropea





5.

Dhund lo mujhe

Sheherazaad





6.

Old devil moon

Dodie





7.

Agidi

Rah & The Ruffcats