Unsere Themen:

Gesundheit

Pandemievertrag: Weltgesundheitsversammlung beginnt in Genf

Kathrin Hondl und Tobias Haller





Gesundheit

Frühwarnsystem für Mediensucht und Depression bei Jugendlichen

Sybille Seitz





Ernährung

Bunte Weizensorten sollen Vollkornbrot interessanter machen

Martin Gramlich im Gespräch mit Agrarbiologe Prof. Friedrich Longin, Landessaatzuchtanstalt Universität Hohenheim





Ernährung

Butter oder Margarine: Was ist gesünder?

Thomas Samboll





Klimakrise

Waldbrandgefahr in Europa steigt - was hilft zur Prävention?

Martin Breitkopf





Musikliste:



1.

Remember me

Sladek



2.

Sacred night

Natascha Rogers



3.

Einfach zu abgelenkt

Dota



4.

Summer

Thee Marloes



5.

The valley

Paul Spring



6.

Music will explain

Mocky



7.

Knowingly

doppelfinger



8.

All I did

Fellini Félin