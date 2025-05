Unsere Themen:

Gesundheit

ME/CFS-Tag: Chronisches Fatigue-Syndrom - Ein Betroffener berichtet

Korinna Hennig





Entwicklungspsychologie

Handyweg! Smartphone-Nutzung von Eltern kann deren Kindern schaden

Christine Langer im Gespräch mit Anja Braun, SWR-Wissenschaftsredaktion





Gesundheit

Wie lässt sich Lupus behandeln?

Susanne Delonge





Umwelt

Studie: Klima und Umwelt verlieren in Bevölkerung an Bedeutung

Jan Zimmermann





Verhaltensforschung

Studie: Trommelnde Schimpansen zeigen Rhythmusgefühl

Rainer Langen





Musikliste:



1.

Going home to a party

JW Francis



2.

It could happen to you

Erik Leuthäuser Trio



3.

Le dernier jour

Delphine Maillard



4.

I cry alone

Dawn Brothers



5.

Eejiinhee hairaar

Enji



6.

Sunshine

The Arcs



7.

Saravá

Saravá feat. Lala Tamar