Unsere Themen:

Rohstoffe

Wild-West am Tiefseeboden? Was Trumps Dekret bedeutet

Janina Schreiber





Männergesundheit

Gesunde Spermien: Was hilft und was schadet der Fruchtbarkeit bei Männern?

Jochen Steiner im Gespräch mit Stefan Schlatt, Direktor Centrum für Reproduktionsmedizin und Andrologie der Universitätsklinik Münster.





Gesundheit

Chronische Nierenerkrankung: CKD zu selten getestet

Anja Braun





Gesundheit

Guter Schutz für Neugeborene: RSV-Immunisierung sehr wirksam

Jochen Steiner im Gespräch mit Veronika Simon, ARD-Wissenschaftsredaktion.





Rubrik: Meldungen der Woche

Ziemlich Schlau: So erkennt die Fransenlippenfledermaus giftige Frösche





Musikliste:



1.

Shehzadi

Sababa 5 & Sophia Solomon



2.

Did you mean it

Mirama



3.

From the start

Laufey



4.

Só quero viver

Tiago Caetano



5.

Das wogende Meer

Dota



6.

Promised land

Melin Melyn



7.

Vamonos pa'l monte

Avishai Cohen