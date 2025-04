Unsere Themen:

Medizin

Neue Leitlinie für Prostatakrebs

Ulrike Till





Psychologie

Warum verlieben sich manche Menschen in einen KI-Chatbot?

Jochen Steiner im Gespräch mit Sozialpsychologin Paula Ebner





Gesundheit

Mit dem Rauchen aufhören - so klappt es

Kerstin Peetz





Artenschutz

Kommentar zum Tag des Wolfes: "Mensch und Wolf können zusammenleben"

Axel Weiß





Astronomie

Deshalb ist der Saturn im Mai nicht zu sehen

Aeneas Rooch





Musikliste:



1.

I ka woulé

Dowdelin



2.

It's only a Love Song

C Duncan



3.

Mas que nada,

Ella Fitzgerald



4.

Wolf call

Marcel Bontempi



5.

Lucifer

Theodor



6.

Hna

Oum

















































