Unsere Themen:

Raumfahrt

Erdbeobachtungssatellit "Biomass" - Die Vermessung der Wälder

BmE von Monika Haas





Raumfahrt

Biomass-Mission: Erster Satellit mit P-Radar-Technik - was bringt das?

BoE von Uwe Gradwohl





Gesundheit

Elektronische Patientenakte - Wie profitiert die Forschung?

BmE von Doris Tromballa





Verhaltensbiologie

Bienen im Stechtest: Während manche zögern, stechen andere direkt zu

BmE von Anja Braun





Gesundheit

Heuschnupfen: Warum die Allergiebelastung zunimmt

BmE von Nele Rößler





Robotik

Roboter kocht für Studierende an der RPTU Kaiserslautern-Landau

BmE von Michael Lang





Musikliste:



1.

Could you help me

Lucy Rose



2.

Rio de Janeiro a Janeiro

Rogê



3.

Tumble bee

Laura Veirs



4.

Sunset strip

J. E. Sunde



5.

Happiness and butterflies

Adja



6.

Impossible

Carwyn Ellis & Rio 18 feat. Elan Rhys



7.

Ghost in the machine

Dawes