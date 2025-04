Unsere Themen:

Bildung

Abitur: Wie relevant ist der Abi-Schnitt heute noch?

Anja Braun





Wissenschaft

Wann läuft der erste Fusionsreaktor in Deutschland?

Frank Grotelüschen





Artenschutz

Wildbienen - So können wir ihnen im Frühling helfen

Jochen Steiner im Gespräch mit Dominik Bartoschek, SWR-Umweltredaktion





Gesundheit

Ewigkeitschemikalien - Wie Kinderspielzeug sicherer werden soll

Anette Kolb





Raumfahrt

Aufzug ins All - Eine verrückte Idee, die eine Firma umsetzen will

David Beck





Gesundheit

Mittagstief - Was können wir dagegen tun?

Sybille Seitz





Musikliste:





1.

Das schöne Leben des Herrn K.

Sebastian Madsen



2.

May I please rest my head upon your shoulder

Nic van Graan



3.

Villa Sacchetti

Beirut



4.

Open your eyes you can fly

Corman, Tossia



5.

Monde nouveau

Oscar Anton



6.

Kettenkarussell

Dota Kehr



7.

I made It

Annie & The Caldwells