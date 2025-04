Die Themen heute:

Medizin

Schutz vor Malaria: Uni Tübingen arbeitet an besserer Impfung

von Ulrike Till



Psychologie

Training mit VR-Brille gegen Redeangst und Phobien - wie gut wirkt das?

von Irina Kliagina, Nina Kunze



Gesundheit

Debatte über Kaiserschnitte in der Türkei

von Uwe Lueb



Dendrologie

Wie Baum-Senioren überleben und dem Klima helfen

von Alice Thiel-Sonnen



Religion

Wissen über Papst Franziskus: Er lebte kurz in Rheinland-Pfalz!

von Andreas Krisam



Rubrik: Meldungen der Woche

Erstes Sperma-Wettschwimmen der Welt - im Livestream



Musikliste:



1.

Far cry

Joy Denalane



2.

Schafe, Monster und Mäuse

Element Of Crime



3.

Böyle olur mu

Gaye Su Akyol



4.

Tallest tree

Heidi Marie Vestrheim



5.

Come back

Trombone Shorty



6.

Omorfo mou

Ótella



7.

Lucky to be me

The Royal Bopsters feat. Sheila Jordan