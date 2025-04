per Mail teilen

Die Themen heute:

Gesundheit

Alkohol und Sucht: Ist unsere Gesellschaft alkoholabhängig?

von Doris Tromballa



Umwelt

Böden vor Versiegelung schützen: Ziele zu unverbindlich

von Sabine Stöhr



Archäologie

Fund in Stuttgart: Was verraten uns die Pferde aus der Römerzeit?

Martin Gramlich im Gespräch mit Archäologin Sarah Roth, Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg



Biologie

Vögel in der Stadt sind bunter als auf dem Land

von Veronika Simon



Medizin

Schottische Krankenschwester riecht Parkinson erstaunlichgenau - und hilft der Forschung

von Valerie Krall



