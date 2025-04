Die Themen heute:

Gesundheit

Besser machen als bei Corona: WHO-Mitglieder einigen sich auf Pandemieabkommen

von Kathrin Hondl





Rohstoffe

Seltene Erden als kritische Rohstoffe für die Energiewende

Stefan Troendle im Gespräch mit Katha Jansen, SWR Redaktion Umwelt und Klima.







Bildung

Doktortitel an Hochschulen: Immer mehr FHs haben Promotionsrecht

Anja Braun





Verhaltensbiologie

So erfinderisch sind Tiere

Stefan Troendle im Gespräch mit Verhaltensforscherin und Sachbuchautorin Alice Auersperg, Veterinärmedizinische Universität Wien





Spracherwerb

Ab wann sollte ein Kind sprechen können?

von Elena Weidt





Muskliste:

1.

Rodeo

Sophia Kennedy



2.

Sweet my ear

Jembaa Groove feat. K.O.G.



3.

Babooshka

Wallis Bird & Spark



4.

Paura di

Malik World Orchestra



5.

Let the dog drive home

Teitur



6.

Dancing on my own

JISKA



7.

Nalingi mobali te

Juanita Euka