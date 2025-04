Die Themen heute:

Umwelt

Klimawandel ist nicht nur schlecht für Feldhasen

BmE von Stefanie Peyk





Umwelt

Online-Warnsystem gegen den Eichenprozessionsspinner

Stefan Troendle im Gespräch mit Lea Dieckmann, Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg





Gesundheit

Apfel für Allergiker

BoE von Hannah Hoffschulz





Seismologie

Mehr Erdbeben und Vulkanausbrüche wegen Klimawandel

BmE von Yasmin Appelhans





Medizin

Menschenähnlicher Roboter "Robody" entlastet Pflegekräfte

BmE von Peter Kaiser





Luftfahrt

Hubschrauberabsturz in Südafrika: Ein Pinguin war schuld

BoE von Stephan Ueberbach



Musikliste:

1.

Toujours

ZAZ



2.

Liquid spirit

Gregory Porter



3.

Run

Las Lloronas



4.

Laws and apple pie order

Alpine Dweller



5.

Found out

This Is The Kit



6.

Robo Mind

Hofer Busch Held



7.

Straighten up and fly right

Dianne Reeves



8.

Autostrada

Mario Molino