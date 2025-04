Wissen aktuell

Politik

Der Koalitionsvertrag: Nicht jedem Anfang wohnt ein Zauber inne - Korrikette zu den Bereichen Wissenschaft, Gesundheit, Klimaschutz

von Bianca Schwarz, Eva Ellermann und Jan-Frederic Willems



Wissenschaft

Forschungsministerium zerschlagen: Reaktionen aus Hochschulbereich

von Anja Braun



Klimawandel

Sonne verdunkeln, Klima retten - ist solares Geo-Engineering clever?

von Florian Zinner



Sprache

Wir können alles, außer Hochdeutsch: Imagekampagne für regionale Dialekte

Christine Langer im Gespräch mit Sprachforscher Prof. Hubert Klausmann, Universität Tübingen



Biologie

Human Cell Atlas: Woraus besteht der Mensch?

von Veronika Simon



Musikliste:



1.

Bring summer

Me and My Friends



2.

Charmed

Stella



3.

Grande ourse

Marion Rampal



4.

Sun in the dark

Alex Stolze



5.

Was hokksch

Melina Nora



6.

A wo simma dann

Gringo Mayer



7.

Modern people

Manu Delago