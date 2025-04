Die Themen heute:

Bildung

Warum ist Vorlesen für Kinder so wichtig?

Von Andreas Kegel





Medizin

Post-Covid als Krankheit ausschließen: Uni Mainz entwickelt Test

Von Frank Wittig





Medizintechnik

Hacker-Angriffe auf Herzschrittmacher: Wie real ist die Gefahr?

Jochen Steiner im Gespräch mit Prof. Stefan Schulz, Verhaltensmediziner Uni Trier





Forschung

Trumps langer Arm in die Forschung an deutschen Unikliniken

Von Anna Klühspies, Markus Grill





Bildung

KI-Tool in der Schule hilft, Kinder gezielt zu fördern

Von Hannah Hoffschulz





Pädiatrie

Baby-Wissen für Großeltern: Viel läuft heute anders als früher

Von Andrea Lueg



Musikliste:



1.

Baile de ilusão

Céu





2.

Bringing back the feel

Árstíðir





3.

Manga

Dan & Dota





4.

Don't you worry

Queen Willow





5.

Ne dis pas tout

Sarah Amiel





6.

You came into my life

Me and My Friends





7.

I can't be bothered

Hugh Coltman