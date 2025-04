Die Themen heute:

Gesundheit

Cannabis aus wissenschaftlicher Sicht

von Daniela Remus





Medizin

Fortschritt in der Gentherapie: Reparieren statt zerstören

von Veronika Simon





Psychologie

Wenn Paare zur Therapie gehen, ist es oft schon zu spät

Jochen Steiner im Gespräch mit Jun.-Prof. Dr. Janina Bühler, Psychologisches Institut der Uni Mainz





Geologie

Warum sind Erdbeben so schwer vorherzusagen?

von Stefan Troendle



Neurologie

Gedanken in Sprache umwandeln: per KI jetzt fast in Echtzeit

von Pascal Kiss







