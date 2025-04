Naturkatastrophe

Starkes Erdbeben: Darum bebt die Erde immer wieder in Südostasien

Martin Gramlich im Gespräch mit Prof. Andreas Rietbrock, Leiter des Geophysikalischen Instituts am Karlsruher Institut für Technologie.



Rauschmittel

Kiffen die Deutschen seit der Cannabis-Legalisierung mehr?

von David Beck



Navigationstechnik

Munich Satellite Navigation Summit - sichere Satellitennavigation für Militär und Zivilgesellschaft

von Jan Kerckhoff



Umwelt

SWR Apfelblüten-Aktion: Das zeigen die Daten der letzten 20 Jahre

Martin Gramlich im Gespräch mit Uwe Gradwohl, ARD-Wissenschaftsredaktion.



Gesellschaft

45 Jahre Sommerzeit in Deutschland - ein Rückblick

von Dominik Bartoschek



Rubrik: Meldungen der Woche:

Spielverderber-Rehe fressen Gartenschau Kaiserslautern die Blumen weg





Musikliste:



1.

Not your thing

Say Yes Dog



2.

Wry smile

Tim McMillan & Rachel Snow



3.

May ninth

Khruangbin



4.

Diver

Dorothea Paas



5.

Make it work

Papooz & Erlend Øye



6.

Goodbye ghost

La Luz



7.

Cadé a Rita?

Dani Gurgel feat. Joe Locke