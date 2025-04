Unsere Themen:

Umwelt

Wie man die Ewigkeitschemikalien PFAS abbauen und recyceln könnte

Nina Kunze





Bildung

Fast alle Studis nutzen mittlerweile KI wie ChatGPT

Anja Braun





Astronomie

Aus für Sonde Gaia: Was wir durch sie über die Milchstraße gelernt haben

Martin Gramlich im Gespräch mit dem Astro-Physiker Prof. Stefan Jordan, Universität Heidelberg.





Ernährung

Rohmilch-Trend: Weißes Gold oder total schlechte Idee?

Florian Zinner





Gesundheit

Neue europäische Genom-Datenbank gestartet

Ulrike Till





Anthropologie

Rätsel um Schinderhannes-Skelett gelöst

Pascal Kiss





Musikliste:



1.

Foxglove

Haley Heynderickx



2.

Tout de toi

Les Yeux D'la Tête



3.

If nothing is real

Piers Faccini



4.

Goodbye

Melody Gardot



5.

Two timer

Lee Fields & The Expressions



6.

Es lebte einst im Lande. Schinderhannesballade

Jürgen Thelen



7.

Hasenjagd

Magnus Dauner