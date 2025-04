Unsere Themen:

Medizin

Roboter in der Chirurgie: Wie gut operieren Maschinen?

Von Thomas Samboll





Medizin

Neues Laborwerkzeug hilft gegen multiresistente Keime

Martin Gramlich im Gespräch mit Janes Krusche, Universität Tübingen





Umwelt

Neue Studie zur Artenvielfalt in Photovoltaik-Parks

Von Dominik Bartoschek





Forschungspolitik

Trumps Politik - Chance für Deutschland, Wissenschaftler aus den USA anzuwerben?

Von Armin Himmelrath





Chronobiologie

Zeitumstellung - Was kann ich vorher tun?

Von Sybille Seitz





Musikliste:





1.

Aire de plastique

Bon Enfant





2.

Everyday robots

Damon Albarn





3.

Tudo de você

Pilots On Dope





4.

Azadi

Ditty





5.

Promised lands

Baºak Yavuz





6.

Agidi

Rah & The Ruffcats