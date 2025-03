Unsere Themen:

Klimawandel

Petersberger Klimadialog: 1,5-Grad-Klimaziel - können wir's vergessen? Nein!

Von Judith Kösters





Landwirtschaft

Der Klimawandel und die Folgen für den Obstbau im Südwesten

Von Nadine Gode





Bildung

Grundschule: Ohne Schreibschrift zur eigenen Handschrift?

Martin Gramlich im Gespräch mit Dr. Eva Odersky, Lehrstuhl für Grundschulpädagogik und -didaktik, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt







Gesellschaft

Wiedereinführung der Wehrpflicht? - Was Jugendliche darüber denken

Von Anette Kolb





Naturschutz

Halbzeit bei der Konferenz der Internationalen Meeresbehörde zu Tiefseebergbau: Ringen um Regeln

Von Janina Schreiber





Zoologie

Voller Bauch, lauter Gesang? Walgesänge variieren je nach Nahrungsangebot

Von Jan-Claudius Hanika





