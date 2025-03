Impuls vom 21.3.2025

Wissen aktuell

Klimakrise

Kommentar: Erster Welttag der Gletscher - endlich!

Kommentar von Kathrin Hondl



Weltwassertag

Rhein-Uferfiltrat als neue Trinkwasserquelle in Rheinland-Pfalz

von Ulrike Brandt





Gesundheit

"Potenz-Honig": Zoll findet vermehrt Produkte mit unerlaubten Zusätzen

Stefan Troendle im Gespräch mit Sabine Stöhr, SWR Umweltredaktion



Umwelt

So kann KI dem Wald in der Klimakrise helfen

BmE von Alice Thiel-Sonnen



Inklusion

Der Erfolg von "Brownies & Downies" in den Niederlanden

von Ludger Kazmierczak





Rubrik: Meldungen der Woche

Ein Altersheim für Pinguine





