Die Themen heute:

Welt-Recyclingtag

Wie kann der Rohstoffverbrauch gesenkt werden?

von Alice Thiel-Sonnen







Materialforschung

Chemikerin Bettina Valeska Lotsch erhält Leibniz-Preis 2025

Stefan Troendle im Gespräch mit Prof. Bettina Valeska Lotsch, Direktorin am Max-Planck-Institut für Festkörperforschung in Stuttgart







Geschlechterungleichheit

Cortisol-Mythen: Warum wir das Stresshormon brauchen

von Katharina Ditschke







Stadtlärm

Lärmmessung mit Drohnen

von Annegret Faber







Medizin

Myoelektrische Orthesen aus Ulm

von Catharina Straß







Musikliste:



1.

Sunny afternoon

Benny Sings



2.

The wound

Natascha Rogers



3.

Catholic country

Kings Of Convenience feat. Feist



4.

The balcony

Fruit Bats



5.

Iltaan syttyvät lamput

Uusikuu



6.

Until midnight

Plàsi



7.

'72 monte carlo

La Lom