Im Jahr 1525 brennen Kirchen, Klöster und Burgen. Durch den Schwarzwald, das Allgäu, Oberschwaben, Franken bis nach Thüringen ziehen zehntausende bewaffnete Bauern, Handwerker, einfache Leute in den Kampf – für bessere Lebensbedingungen und gegen Leibeigenschaft, Willkür und Ausbeutung durch Adel und Kirchenmacht.

Ihre Forderungen – festgehalten in den "12 Artikeln von Memmingen'" – gelten als eine frühe Grundlage der heutigen Menschenrechte.

Die 4-teilige ARD-Podcast-Serie "Das war der Bauernkrieg" (MDR/BR/SWR) erzählt davon. 3 Folgen senden wir am 12., 13. und 14. März 2025 um 8:30 Uhr in Das Wissen. Alle 4 Folgen gibt es im ARD-Podcast "Alles Geschichte":

https://1.ard.de/bauernkrieg?cp=swr