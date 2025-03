Unsere Themen:

Medizin

Corona: Charité findet Ursache für Entzündungssyndrom bei Kindern

Nina Kunze



Corona

Gewohnheiten aus der Pandemie: Was ist geblieben?

Hannah Hoffschulz (gesprochen von Julia Nestlen)





Astronomie

KI könnte bessere Beobachtungen im All ermöglichen

Jochen Steiner im Gespräch mit Uwe Gradwohl, ARD Wissenschaftsredaktion





Immunologie

Paul-Ehrlich-Preis für Forschung an der "Alarmanlage des Immunsystems"

Frank Wittig





Technik

Neue Hyperloop-Teströhre in Emdenvorgestellt

Frank Grotelüschen





Rubrik

Meldungen der Woche: Bitte woanders lachen: Mit Botox nicht in den Comedy-Club







