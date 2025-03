Unsere Themen:

Umwelt

Studie: Pestizidbelastung im Oberrheingraben

Von Ulrike Brandt



Medizin

Mit Strom gegen den Grünen Star

Von Pascal Kiss



Medizin

Gratis-Speicheltests für Endometriose-Patientinnen in Frankreich

Von Carolin Dylla



Paläontologie

Mit Steinzeitausrüstung durch den Winter in Schweden

Jochen Steiner im Gespräch mit Paläotechniker Markus Klek



Psychologie

Kongress für Psychosomatische Medizin berät über Folgen von Missbrauch in der Kindheit

Von Anja Braun



Raumfahrt

Stuttgarter Studierende starten Ferrofluid-Experiment in Höhenforschungsrakete

Von David Beck





Musikliste:





1.

Tall man little horse

Oan Kim





2.

The world above

Alice Phoebe Lou





3.

Just say it

Saravá





4.

Jimtastic Blues

Greentea Peng





5.

Walk

Pools





6.

Green eyes

Arlo Parks





7.

Grietas

Newen Afrobeat ft. Lido Pimienta