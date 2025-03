Unsere Themen:

Medizin

5 Jahre Corona: Was haben wir aus der Pandemie gelernt?

Jochen Steiner im Gespräch mit Pascal Kiss, ARD Wissenschaftsredaktion.





Umwelt

Klimawandel und Pollenflug: Kann Stadtgrün an den Klimawandel angepasst werden?

Stephan Hübner





Archäologie

Römische Forscher lösen Rätsel um verglastes Gehirn

Stefan Troendle





Schlafforschung

Warum erinnern sich manche Menschen an ihre Träume, andere aber nie oder nur selten?

Irina Kliagina (gesprochen von Nina Kunze)





Psychologie

Vogelzwitschern hilft gegen Angst

Sabine Stöhr





Musikliste:





1.

Vesna

Ganna



2.

Without a heart

Lee Fields



3.

Where the long line leads

Nickel Creek



4.

Bakom glaset

Dina Ögon



5.

Ist Musik noch unser Ding

Albrecht Schrader feat. Das Paradies



6.

Lahaha

Shugo Tokumaru



7.

Oiseau

Laurent Bardainne & Tigre D'Eau Douce feat. Bertrand Belin