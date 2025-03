Gesundheit

Gegen das Zittern: Künstliche Muskeln zur Tremor-Unterdrückung

von Michael Lang



Raumfahrt

Explosion bei Starship-Testflug: Warum das kein Misserfolg für SpaceX ist

von David Beck



Soziologie

Wo bleiben die Frauen? Programmieren von KI-Software ist (fast) reine Männersache

von Sven Kästner



Geschichte

Vom Matriarchat zum Patriarchat? Wer in der Steinzeit das Sagen hatte

Stefan Troendle im Gespräch mit Gábor Paál, SWR-Wissenschaftsredaktion



Politik

Trumps Sparanordnungen bedrohen die Wissenschaft

von Anette Kolb



Meldungen der Woche

Nicht in meinem Schlafzimmer: Jane Fonda wirft Bären raus

Jede Woche neu: Skurrile und witzige Meldungen aus der Wissenschaft. Mehr davon auch in unserem neuen Podcast: Fakt ab! Eine Woche Wissenschaft. Jetzt reinhören



Musikliste:



1.

Chercher la chaleur

The Loire Valley Calypsos



2.

Blue moth cloud shadow

La Luz



3.

Adventures in your own backyard

Patrick Watson



4.

Dr. James Barry

Wallis Bird & Spark



5.

Motherland

Cécile Verny Quartett



6.

Vom kopf der hut

Buntspecht



7.

Guri

Inês Loubet