Gesundheit

Fastentrends auf dem Prüfstand

Yasmin Appelhans





Sozialwissenschaft

Irland: Eine Kleinstadt ohne Smartphones für Kids

Mareike Aden





Medienpädagogik

Kinder und Smartphone: Darauf können Eltern achten

Christine Langer im Gespräch mit Alexander Fischer, Leiter des Medienzentrums Mittelbaden in Bühl





Biochemie

Superklebstoff aus dem Meer: Wie Muscheln der Medizin helfen

Peter Kaiser





Medizin

Flauschige Abwechslung: Erster Therapiehund auf Freiburger Intensivstation

Wera Engelhardt





Musikliste:



1.

Barnedrøm

Bare Folk



2.

Everybody's talkin'

Me and My Friends



3.

Einfach zu abgelenkt

Dota



4.

Black moon rising

Black Pumas



5.

Dumb Feeling

Mei Semones



6.

This shiny kind of you

Peder feat. Janne Schra



7.

Nalingi mobali te

Juanita Euka