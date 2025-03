Unsere Themen:

Biologie

Aus Mäusen Elefanten machen: Forscher erschaffen Mäuse mit Mammut- Fell

Pascal Kiss





Medizin

Mittel gegen Krebs und mehr: Für wen die HPV-Impfung sinnvoll ist

Christine Langer im Gespräch mit Dr. Nobila Ouédraogo, Stabsstelle Krebsprävention am Deutschen Krebsforschungszentrum





Medizin

Studie: Was hat sich in 50 Jahren in der Jugendsexualität verändert

Irina Kliagina





Künstliche Intelligenz

Vor dem Volkskongress: China im KI-Fieber

Eva Lamby-Schmitt





Medizin

Welt-Adipositas-Tag: So werden Patienten im Sana Klinikum in Offenbach behandelt

Jutta Nieswand





Psychologie

Scham verstehen: Über die Wucht eines Gefühls

Patric Seibel

Musikliste:

1.

Plus je t'embrasse

Thomas Dutronc



2.

Wie lang

Ami Warning



3.

Fatal attraction

The Charities



4.

Sango ngando

Blick Bassy



5.

Better now than ever

Meravi



6.

Warum

Iwan Harlan



7.

Captain's refusal

Ed Motta