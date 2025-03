Unsere Themen:

Medizin

Der lange Weg zur Diagnose bei seltenen Erkrankungen

Veronika Simon





Medizin

Pulse-Day: Wie messe ich meinen Puls richtig?

Martin Gramlich im Gespräch mit Professor Julian Chun, Chefarzt der Kardiologie am Markuskrankenhaus, Frankfurt am Main





Artenschutz

Internationale Zusammenarbeit beim Naturschutz funktioniert noch

Kommentar von Simon Plentinger





Paläontologie

Dinosaurier im CT

Natalie Akbari-Haddad





Gesellschaft

Vor 125 Jahren - Erste Studentin Deutschlands in Freiburg

Utku Pazarkaya





Rubrik: Meldungen der Woche

Musikliste:

1.

Murkit gem

El Michels Affair



2.

Let me go

Dominique Fils-Aimé



3.

Hypnotized

Kaktus Einarsson



4.

You stayed away too long

Catherine Russell



5.

Overgrown

Paul Spring



6.

Blond

Bobo Romo



7.

Hope

Arlo Parks